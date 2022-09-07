Путин: пик самой сложной ситуации в экономике России пройден

В России стабилизировались государственные финансы. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своего выступление на пленарной сессии ВЭФ.

"Ситуация нормализуется. Об этом говорят и макроэкономические показатели. Бюджет будет свёрстан с профицитом этого года почти полтриллиона рублей", — отметил он.

Спад экономики незначителен, около 2% ВВП, заявил президент. Консолидированный бюджет регионов будет свёрстан с профицитом в полтора триллиона рублей.