Монтян о первых серьёзных признаках катастрофы в ЕС: апокалипсис стартовал

Правозащитница, юрист и политический обозреватель Татьяна Монтян отметила первые серьёзные признаки начавшейся экономической катастрофы, которая ожидает граждан Евросоюза в ближайшее время.

Почти все аналитики Запада отмечают, что "энерго-экономический" кризис в ЕС начинает стремительно расти, обретая характер катастрофы. Всё это обязательно окажет прямое влияние на привычный уклад жизни европейцев, подчеркнула блогер.

В Германии уже останавливаются предприятия из-за высоких цен на газ и электроэнергию. Это приведёт к тому, что около одной трети предприятий в мощнейшей когда-то экономике еврозоны будут остановлены.

"Похоже на апокалипсис, ведь там работают миллионы людей с не самой маленькой зарплатой. И ведь это еще даже не пик кризиса, а только его начало", — сообщает Монтян в своём Telegram-канале.

По её словам, творящееся сегодня в Европе является изначальным замыслом США, чтобы спасти свою угасающую экономику.

"Глядя на все эти новшества значительная часть из закрывающихся предприятий ищет возможность переноса своих производств в более благополучные регионы. То есть в США, Канаду и Австралию, где с газом, нефтью и углём проблем нет... вся эта история была придумана для того, чтобы подтопить жирок Европке во имя поддержки экономики мирового гегемона и его ближайших союзников", — подытожила адвокат.