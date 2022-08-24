Специалисты Центрального банка РФ предложили обязать кредитные организации возвращать деньги клиентам в случае перевода их средств на счета мошенников.
Руководитель департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров отметил в интервью РИА Новости, что в случае утверждения инициативы банки должны будут возвращать деньги россиянам, пострадавшим от действий аферистов, в течение 30 дней.
"По трансграничным переводам предполагается срок в течение 60 дней", — сказал он.
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