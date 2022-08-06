Bloomberg: укрепление рубля — головная боль для западных банков

Укрепление рубля к евро стало "головной болью" для западных банков, которые решили после введения санкций против России ликвидировать свой бизнес на территории страны. Согласно информации, компании терпят огромные убытки.

Некоторые банки оказались в "нестандартной ситуации". Прибыль растёт на фоне укрепления российских активов, но вот реализовать их задача сложная.

"Ралли рубля стало ещё одним осложнением в попытках банков уйти из страны", — пишет Bloomberg. — Французский кредитор Societe Generale SA подтвердил убытки в размере 3,3 млрд евро до вычета налогов в результате своего отступления (из России. — Прим. ред.)

Как подчеркнули авторы материала, проблемы возникли в большей степени у тех банков, которые "затянули" с ликвидацией филиалов в России с начала спецоперации на Украине.