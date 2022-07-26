Аналитик Муртазин: России не грозит дефицит цифровой техники

Аналитик Эльдар Муртазин развеял слухи о возможности возникновения дефицита компьютерной техники и смартфонов, отметив, что в России сейчас достаточно крупные поставки товаров, к тому же большая часть компаний, работавших на российском рынке, так и продолжают на нём работать.

А то, что происходит замена ушедших компаний, — это, по его мнению, хорошо, потому что у россиян тоже нет желания работать с теми, кто этого не хочет. Эксперт уверен, что в условиях рыночной экономики, которая есть в России, нет проблем с заменой продукции одних производителей на продукцию других.

Муртазин считает, что проблемы с ноутбуками, которые завозятся в РФ по параллельному импорту, не существует, несмотря на то, что ряд СМИ "пугает" ею потребителей.

"Это выдуманная история от начала и до конца. Многие ноутбуки поставляют в Россию с английской клавиатурой. По закону РФ ни один продавец, работающий официально, не имеет права продавать товар без локализации. Они делают лазерную гравировку. Учитывая, что это параллельный импорт — это никак не нарушает гарантию, потому что гарантийные обязательства несет продавец. Поэтому в этом вообще нет никакой проблемы", — пояснил Муртазин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Что же касается ожидаемого подорожания цифровой техники, этот момент полностью зависит от ситуации на рынке и от изменений курса рубля, отметил эксперт. Когда курс рубля будет падать, цены на технику будут расти, объяснил он.

"При параллельном импорте она и так на 20-25% стоит выше, чем при прямых поставках, но у нас есть выбор: ведь по параллельному импорту в страну поступает только 40% техники. Вот эти 40% будут становиться дороже", — добавил Муртазин.

По его словам, российские потребители на такие изменения реагируют адекватно, начинают вести себя рациональнее и обращать внимание на продукцию более бюджетных, но при этом качественных марок.