Депутат Бессараб поддержала идею ЛДПР ввести налоговый возврат для пенсионеров

К инициативе ЛДПР утвердить налоговый возврат для работающих пенсионеров нужно отнестись со всей серьёзностью. Об этом заявила депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Бессараб.

Она отметила, что эту идею следует тщательно проработать с Минфином РФ, так как для её реализации из бюджета необходимо будет выделить порядка триллиона рублей.

"Налоговые вычеты можно использовать для покупки лекарств, на лечение, отдых, занятия спортом, различные покупки, в том числе на покупку недвижимости", — приводит комментарий парламентария Телеканал "360".

Бессараб подчеркнула: российских пенсионеров не нужно лишать таких возможностей. Она поддержала инициативу ЛДПР и призвала рассмотреть её.

Ранее в ЛДПР сообщили, что фракция собирается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров. Депутаты предложили утвердить право на социальный налоговый возврат от половины уплаченного НДФЛ для этой категории населения.