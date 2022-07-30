Налоговый вычет для работающих пенсионеров может "забуксовать" на финансировании

Введение социального налогового вычета для работающих пенсионеров помогло бы выровнять "социальное неравенство", но у проекта есть серьёзные недостатки, пояснил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По словам Рязанского, "забуксовать" проект может на источнике финансирования, которого пока нет.

"Тут возникает вопрос о технологии бюджетной политики. Дело в том, что подоходный налог, из которого планируется делать вычет, идёт в местные бюджеты, а они на сегодняшний день достаточно дефицитные. И у меня возникает сомнение, что регионы пойдут на такую меру", — пояснил председатель Союза пенсионеров РФ Радио 1.

Как подчеркнул Рязанский, примерная сумма компенсации по налоговому вычету составит две тысячи рублей. Эта сумма равна той, которую пенсионерам отказались выплачивать из федерального бюджета.