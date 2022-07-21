Недельная дефляция в России ускоряется

С 9 по 15 июля Росстат зафиксировал в России ускорение дефляции в сравнении с неделей ранее. Она составила 0,17% против 0,03% неделей ранее.

Дефляция — процесс обратный инфляции, в результате которого национальная валюта становится более ценной: на меньше денег можно купить больше товаров.

Обвал цен на овощи и фрукты продолжается, больше всего подешевела свекла, картофель и капуста.

По данным Росстата, обратная инфляция началась в России с конца июля, но с начала года потребительские цены выросли на 11,4%.