С 9 по 15 июля Росстат зафиксировал в России ускорение дефляции в сравнении с неделей ранее. Она составила 0,17% против 0,03% неделей ранее.
Дефляция — процесс обратный инфляции, в результате которого национальная валюта становится более ценной: на меньше денег можно купить больше товаров.
Обвал цен на овощи и фрукты продолжается, больше всего подешевела свекла, картофель и капуста.
По данным Росстата, обратная инфляция началась в России с конца июля, но с начала года потребительские цены выросли на 11,4%.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.