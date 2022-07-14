Bloomberg: в Евросоюзе ухудшили прогноз по инфляции и росту ВВП

Эксперты Еврокомиссии изменили прогноз по инфляции и развитию экономики в странах ЕС. Причиной послужили взрывное увеличение стоимости товаров и риск возникновения энергетического кризиса.

Как сообщили журналисты Bloomberg, западные чиновники ожидали в 2022 и 2023 годах увеличение ВВП на 2,7% и 2,3% соответственно. Однако из-за событий на Украине показатели, по данным ЕК, вырастут до 2,6% и 1,4%.

В издании подчеркнули, что уровень инфляции в июне составил 8,6%, что является рекордом. Как отметили чиновники, ускорение роста цен достигнет 7,6% в этом году и 4% в следующем. Также в СМИ заявили, что часть экономистов предрекает рецессию европейской экономики. По мнению специалистов, от кризиса не спасёт даже покупка российских ресурсов.

Ранее эксперты Wells Fargo предупредили о спаде экономики США. По информации компании, рецессия началась в июле 2022 года.