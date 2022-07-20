Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны Литвы: Вильнюс собирается поставить ВСУ бронетранспортёры М113 и М577
Безпалько заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО усложнит жизнь РФ
Копатько: зима поумерит милитаристские амбиции Запада
Карпов о преимуществах шахматиста над ИИ: Ни одна программа вам этого не скажет
Сунак и Трасс прошли в финальный тур выборов премьер-министра Британии
Зоозащитница дала приют кошкам и собакам, которые жили с мёртвыми хозяевами
Генерал Кривонос призвал к терактам на территории России и Белоруссии
YLE: финская миграционная служба отказалась принимать раненых украинских военных
Мобилизованные бойцы ВСУ, отказавшиеся отправиться на фронт, были оштрафованы

Китай отказался от поставок СПГ из США и стал больше покупать в РФ

Экономика

Китай в мае 2022 года сократил закупки сжиженного природного газа, отказавшись от поставок СПГ из США. Зато были увеличены закупки природного газа в России.

Китай отказался от поставок СПГ из США и стал больше покупать в РФ

По данным таможни КНР, по газопроводам Китай импортировал 5,065 млрд куб. м газа после 5,39 млрд куб. м в апреле и 4,541 млрд куб. м в мае 2021 года. Прежде всего, речь идёт о наращивании поставок российского газа по трубопроводу "Сила Сибири". В мае 2021 года "Газпром" поставлял около 22 млн куб. м в сутки, в мае 2022-го — около 43 млн куб. м.

Кроме того, газ по трубопроводам Китай покупает в Туркмении, Узбекистане, Казахстане и в Мьянме.

В виде сжиженного природного газа в мае 2022 года закупил 6,272 млрд куб. м, или 4,823 млн тонн, — год назад было 6,717 млн тонн. Главная причина снижения импорта энергоресурсов с начала года — введение жёстких ограничений для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс".

При этом числе стран-поставщиков СПГ сократилось до девяти с 15 годом ранее. При этом в мае Китай не получил ни одного груза СПГ из США. Это происходит не впервые — ранее поставок не было в январе и марте, в феврале была одна, в апреле — пять.

Впрочем, было бы преувеличением говорить, что это целенаправленная политика. Сейчас цены на газ в Европе значительно выше, чем в Китае. И европейские государства, провозгласившие постепенный отказ от приобретения российских энергоносителей, скупают сейчас свободные объёмы природного газа по всему миру. В том числе и в Соединённых Штатах.

Между тем, в среду "Газпром" сообщил о новом историческом рекорде поставок по газопроводу "Сила Сибири" (речь о поставках за сутки).

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Куликов
Популярное
Общество
Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь

Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.

Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Силовые структуры
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Мир. Новости мира
19-летняя экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Силовые структуры
Онуфриенко: ВСУ трёхкратно превосходят ВС РФ по численности в Херсонской области
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Сергей Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Сергей Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Мир. Новости мира
Baijiahao: Путин может парализовать половину территории США одним звонком
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Костин предупредил о военной мощи Польши и опасности её захода на Украину
Силовые структуры
Костин предупредил о военной мощи Польши и опасности её захода на Украину
Последние материалы
Сунак и Трасс прошли в финальный тур выборов премьер-министра Британии
Зоозащитница дала приют кошкам и собакам, которые жили с мёртвыми хозяевами
Генерал Кривонос призвал к терактам на территории России и Белоруссии
YLE: финская миграционная служба отказалась принимать раненых украинских военных
Мобилизованные бойцы ВСУ, отказавшиеся отправиться на фронт, были оштрафованы
Шмаль о намерении ЕС пережить зиму без газа РФ: "Не смогут заменить наш газ"
Китай отказался от поставок СПГ из США и стал больше покупать в РФ
Минобороны Украины сообщило о высадке боевиков ВСУ на остров Змеиный
Путин о призывах политиков экономить воду, чтобы рассердить его: "Бред какой-то"
Путин извинился за своё покашливание: это из-за кондиционеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников