Китай отказался от поставок СПГ из США и стал больше покупать в РФ

Китай в мае 2022 года сократил закупки сжиженного природного газа, отказавшись от поставок СПГ из США. Зато были увеличены закупки природного газа в России.

По данным таможни КНР, по газопроводам Китай импортировал 5,065 млрд куб. м газа после 5,39 млрд куб. м в апреле и 4,541 млрд куб. м в мае 2021 года. Прежде всего, речь идёт о наращивании поставок российского газа по трубопроводу "Сила Сибири". В мае 2021 года "Газпром" поставлял около 22 млн куб. м в сутки, в мае 2022-го — около 43 млн куб. м.

Кроме того, газ по трубопроводам Китай покупает в Туркмении, Узбекистане, Казахстане и в Мьянме.

В виде сжиженного природного газа в мае 2022 года закупил 6,272 млрд куб. м, или 4,823 млн тонн, — год назад было 6,717 млн тонн. Главная причина снижения импорта энергоресурсов с начала года — введение жёстких ограничений для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс".

При этом числе стран-поставщиков СПГ сократилось до девяти с 15 годом ранее. При этом в мае Китай не получил ни одного груза СПГ из США. Это происходит не впервые — ранее поставок не было в январе и марте, в феврале была одна, в апреле — пять.

Впрочем, было бы преувеличением говорить, что это целенаправленная политика. Сейчас цены на газ в Европе значительно выше, чем в Китае. И европейские государства, провозгласившие постепенный отказ от приобретения российских энергоносителей, скупают сейчас свободные объёмы природного газа по всему миру. В том числе и в Соединённых Штатах.

Между тем, в среду "Газпром" сообщил о новом историческом рекорде поставок по газопроводу "Сила Сибири" (речь о поставках за сутки).

Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.