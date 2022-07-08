Минсельхоз РФ: российский рынок полностью обеспечен картофелем

В Минсельхозе заявили, что российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным.

Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" объявила, что картофель фри временно не будет вводиться в меню новых заведений. Связано это с тем, что 2021 год, по словам представителей ресторанов, в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для приготовления картошки фри.

В сообщении Минсельхоза говориться, что уже сейчас поступает продукция нового урожая. Представители министерства исключают возможность дефицита. По данным Картофельного союза, сейчас потребность в импорте картофеля фри отсутствует.

"Также нужно отметить, что в этом году посевная площадь под культурой в организованном секторе увеличилась. По предварительным данным, она превысила 290 тыс. га, что на 4% больше показателя прошлого года. В настоящее время выкопано уже 105 тыс. тонн картофеля, темпы работ на 3,3% выше прошлогодних", — говорится в сообщении Минсельхоза.