Нобелевский лауреат Стиглиц: Вашингтон может проиграть в новой "холодной войне"

Соединённые Штаты могут проиграть в новой "холодной войне" с Россией и Китаем, считает лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

По его словам, произойдёт это в том случае, если нынешняя американская администрация не сможет справиться с теми проблемами, которые сейчас существуют внутри страны.

По мнению нобелевского лауреата, "Соединённые Штаты, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией", говорится в статье для издания для Scheerpost.

"И то, что американские лидеры изображают конфронтацию как конфронтацию между демократией и авторитаризмом, не проходит проверку, особенно в то время, когда те же самые лидеры активно поощряют систематическим нарушителям прав человека, таким как Саудовская Аравия", — отметил Джозеф Стиглиц.

Он назвал это лицемерием, которое наводит на мысль, что "на карту действительно поставлена, по крайней мере частично, глобальная гегемония, а не ценности".

Напомним, накануне президент США Джо Байден признал, что санкции введённые против России, нанесли удар по мировому энергетическому рынку.

"Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин", — заявил он.

Он добавил, что подорожания топлива можно было избежать, "закрыв глаза" на действия России. "Но я считаю, это было бы неправильно", — резюмировал американский лидер.

Из-за роста цен на бензин в США, Джо Байден призвал конгресс на три месяца отменить налог на топливо. В администрации считают, что это поспособствует снижению цен. Ну и повысит шансы демократов на выборах в ноябре — хотя об этом в Белом доме открыто, конечно, не скажут.