Глава "Газпрома": наш товар — наши правила

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ, вкратце очертил контур новой экономической структуры мира, отметив, что экономика "переживает глобальный тектонический сдвиг", потому что уже очевидно: товары более ценны, чем деньги.

"Игра в номинальную стоимость денег закончена, поскольку эта система не позволяет контролировать поставки ресурсов, — сказал Миллер во время панельной дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме. — Наш продукт, наши правила. Мы не играем по правилам, которые не мы создали".

Говоря о решении Европы сократить зависимость от природного газа в России, он заявил, что "Газпром" не "держит зла", поскольку цены на газ выросли "в несколько раз", и в сочетании с увеличением экспорта в азиатские страны это помогло России компенсировать потери в экспорте.