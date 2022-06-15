ЕС уверенно уходит от импорта из РФ: всё больше стран переходят на сбор хвороста

Ещё в одном государстве Евросоюза сообщили о том, что гражданам разрешается сбор валежника в лесах. Спрос на это повышенный, цены на энергоресурсы растут.

Речь об Эстонии. Причём сбор валежника в лесу платный и необходимо соответствующее разрешение. Руководитель отдела сбыта древесины Центра хозяйствования государственными лесами Ульвар Кауби заявил, что бесплатно собирать ветки в принадлежащих государствах лесах можно лишь в том случае, если они не будут использоваться в целях отопления.

Стоимость сбора валежника с одного гектара леса стоит 80 евро.

Кауби добавил, что число заявок на доставку дров существенно увеличилась и образовалась очередь до конца августа. В прошлом году такой очереди не было. По его словам, "по сравнению с прошлым годом, число заявок на доставку дров выросло наполовину".

Эстония не первое государства в Евросоюзе, где власти пошли на послабление относительно сбора валежника в лесу. В начале июня в Польше сообщили о том, что жители этой страны могут легально собирать в лесах хворост. Но не просто так, сначала надо будет пройти соответствующее обучение и оплатить его.

По новым правилам, поляки теперь должны обращаться к лесникам для прохождения обучения. Он же должен показать одобренное для этих целей место в лесу, где была закончена вырубка леса. Собирать можно только ветки, которые не должны быть толще семи сантиметров.

За собранный хворост нужно будет заплатить от 7 до 30 злотых (примерно от 1,6 до 7 долларов) за пространственный метр (около 0,25 кубометра), конечная цена зависит от региона. Самовольный сбор хвороста считается кражей и наказывается штрафом.

Следом за Польшей о том, что можно получить разрешение на сбор валежника, сообщили и в Латвии. Тамошняя компания Latvijas valsts meži разрешила собирать хворост после завершения работ по заготовке леса. Причём, в отличие от Польши, бесплатно.

Правда, сбор ещё не начался, а в компании уже заявлении, что на всех разрешений может и не хватить, спрос оказался слишком большой.

Происходят эти новации на фоне отказа стран Евросоюза от импорта угля и леса из России. Плюс прибалтийские государства и Польша заявляют об отказе от импорта газа из России. Прямым следствием этого является резкий рост цен на отопление жилья.