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Автор Олег Артюков

Запад требует от ОПЕК дешёвой нефти

Экономика

Власти Греции потребовали от Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) снабжения Евросоюза энергоносителями по доступным ценам. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на встрече в Афинах с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

Запад требует от ОПЕК дешёвой нефти

В ходе обсуждения проблем, связанных с поставками энергоносителей, Мицотакис отметил необходимость обеспечения энергоснабжения Европейского союза и его государств-членов по доступным ценам, а также изложил инициативы Греции по обеспечению энергоснабжения и диверсификации источников энергии в Европе.

"Диверсификация источников" подразумевает отказ от импорта нефти и газа из России. И нынешние власти Греции явно видят в этом шанс извлечь дополнительную выгоду.

О чём и заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас. Он заявил, что Греция становится столпом энергетической безопасности и узлом транзита энергии для всей Юго-Восточной Европы.

"В критический момент мы углубляем наше сотрудничество, значительно снижая зависимость стран обширного региона от российского газа. Мы укрепляем национальную энергетическую безопасность и защищаем нашу страну от импортируемых энергетических кризисов", — сказал Скрекас.

Пока, правда, получается не то чтобы всем на зависть. Как и в других странах Евросоюза, в Греции растут цены на бензин. За год цены на горюче-смазочные материалы выросли на 36,6 процентов.

Ранее, напомним, Евросоюз в рамках шестого пакета санкций ввёл эмбарго на поставки нефти из России. Ограничивать их будут постепенно, до конца года. А некоторые страны — та же Венгрия или Словакия — получили ещё больше времени.

Соответственно, давление на ОПЕК будет нарастать. Как на уровне отдельных государств, так и объединений стран.

Например, в последнее время активно обсуждается идея создания некоего объединения стран — потребителей нефти. В Вашингтоне предлагали создать такое объединение ещё в прошлом году, но сейчас обсуждение продвигается куда активнее.

В частности, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Идея заключается в том, чтобы создать объединение, которое станет противовесом ОПЕК+. И оно, как предполагается, позволит проводить общие закупки и распределять объёмы нефти и нефтепродуктов между участниками.

Причём, французский телеканал BFM сообщает, что соответствующее соглашение будет подписано на саммите "Большой семёрки" в конце июня.

Правда, есть одна, но очень существенная проблема — никогда в истории не было такого, чтобы государства объединялись для централизованных закупок нефти и последующего её распределения. Так что, пока непонятно, как будет реализовано нынешнее объединение. Утечек в прессу пока стараются не допускать.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы нефть греция евросоюз
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