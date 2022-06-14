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Экономист Рожанковский: Самозапрет на кредитование защитит от "уловок" банков

Экономика

Инициатива Центробанка, согласно которой граждане смогут самостоятельно запрещать банкам выдавать кредиты на их имя, направлена на защиту людей, которые излишне подвержены маркетинговым уловкам финансовых организаций. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил управляющий директор "Trade123" Владимир Рожанковский.

Экономист Рожанковский: Самозапрет на кредитование защитит от "уловок" банков

"Тут не против мошенников законопроект направлен. Он призван обезопасить людей, особенно, пожилых, которые финансово недостаточно грамотны и не понимают всех маркетинговых уловок департаментов продаж при крупных финансовых организациях. Обезопасить от непреднамеренного получения кредитов, поскольку банки достаточно агрессивно навязывают кредиты", — сказал экономист.

Он также обратил внимание на то, что некоторые россияне берут кредиты в банке, но в дальнейшем не могут его обслуживать. Это приводит к просрочкам платежей и испорченной кредитной истории, что, в свою очередь, может негативно сказаться даже при поиске работы.

"Сейчас испорченная кредитная история — это не просто пятно на финансовой репутации, по этой причине, например, могут не взять на работу на материально ответственные должности, даже мерчандайзером. Это всё довольно серьёзно", — подчеркнул Рожанковский.

Во вторник стало известно, что Банк России предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов. Как объяснил глава службы по защите потребителей ЦБ Михаил Мамута, речь идёт о том, чтобы предоставить гражданам право самим ставить в Бюро кредитных историй запрет на выдачу им кредитов.

По мнению регулятора, это обезопасит россиян от мошенников, которые при помощи различных способов вынуждают людей брать кредиты.

"Это такая самозащита. Это может быть запрет на выдачу только онлайн-кредита, либо полный запрет на выдачу кредита и займа", — сказал Мамута.

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Автор: Камиль Джабраилов
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