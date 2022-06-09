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Санкции "работают": покупатели российской нефти столкнулись с её дефицитом

Экономика

Покупатели российской нефти столкнулись с проблемой — им стали поступать отказы на поставки. Дополнительными возможностями предложить бОльшие объёмы нефти российские компании пока не располагают.

Санкции "работают": покупатели российской нефти столкнулись с её дефицитом

В частности, агентство Reuters сообщает со ссылкой на три источника, что компания "Роснефть" пока воздерживается от подписания новых контрактов о поставке сырой нефти с двумя государственными нефтеперерабатывающими заводами Индии.

Причина в том, что российская компания имеет обязательства поставить нефть другим клиентам, а дополнительные большие объёмы предложить пока не может. По крайней мере, так уверяет Reuters.

Агентство считает, что отсутствие новых сделок может подтолкнуть индийские НПЗ выйти на спотовый рынок. А там нефть традиционно дороже.

Ну и ещё один вывод — России удалось сохранить экспорт своей нефти, несмотря на западные санкции.

Отметим, что индийские предприятия за последние несколько месяцев резко нарастили объёмы закупок российской нефти. Для них это очень выгодно, поскольку сырьё из России предлагается с хорошей скидкой.

Между тем, в США заявляют о том, что обеспокоены закупкой дополнительных объёмов российской нефти Индией и другими государствами. Накануне эту тему подняли на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресс.

Правда, дискуссия получилась несколько странная. Отвечая на замечание конгрессвумен Энн Вагнер, которая заявила об обеспокоенности ростом закупок российской нефти Индией, помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил о гордости тем, что "американская компания First Solar <…>, используя средства Корпорации по финансированию международного развития производит в (индийском) Ченнае <…> солнечные модули, которые обеспечат 30 ГВт чистой энергии для Индии".

"Я не думаю, что солнечные панели удержат Индию от покупки российской нефти", — цитирует ТАСС ответ Вагнер.

Хотя надо заметить, что избирателей штата Миссури, от которого в палату представителей выбрана Энн Вагнер, едва ли столь же сильно волнует этот вопрос.

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Автор: Антон Куликов
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