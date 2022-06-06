AT: Путин нашёл альтернативные рынки для российских нефти и газа в Азии

Российский лидер Владимир Путин нашёл достаточно альтернативных рынков для энергетических ресурсов из РФ в Азии. Об этом пишет обозреватель Джером Корси в материале для журнала American Thinker.

По его словам, РФ ищет новые возможности после введения санкций, а Европейский союз несёт существенные экономические потери.

"Путин получил экономическое преимущество над слабым и разделённым Евросоюзом, который больше не может полагаться на администрацию президента США Джо Байдена", — отметил Корси.

Он добавил, что Россия будет развивать сотрудничество в энергетической сфере с Индией и Китаем. Журналист убеждён: санкции США и Евросоюза против российских углеводородов дают обратный эффект. Корси предрёк Западу очередной виток "разрушительной стагфляции".

Обозреватель также подчеркнул, что страны ЕС совершают "экономическое самоубийство", ведь санкции в отношении РФ приведут к резкому росту цен на энергоресурсы.