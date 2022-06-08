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Депутат Бессараб: пособия в России вырастут в полтора раза к 2025 году

Экономика

Выплаты по больничному, отпуску по беременности и родам и по уходу за ребенком вырастут к 2025 году. Это станет возможным благодаря объединению Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат Бессараб: пособия в России вырастут в полтора раза к 2025 году

Депутат заметила в беседе с URA.RU, что в результате слияния двух ведомств в стране снизится теневая занятость, и это приведёт к росту пособий.

Работодателей обяжут оплачивать страховые взносы за лиц, трудоустроенных или выполняющих работу на условиях договоров гражданско-правового характера. Смысла скрывать сотрудников не будет. А все выплаты, которые ранее приходились на ФСС, за счёт этого будут увеличены к 2025 году в полтора раза, пояснила депутат.

Так, верхняя сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет сейчас составляет 37,9 тысячи рублей, а в 2025 она составит 57,4 тысячи рублей, привела пример собеседник издания.

Планируется, что единовременное пособие по беременности и родам составит через три года 660 тысяч рублей. Также в полтора раза вырастут пособия, выплачиваемые по листку нетрудоспособности, от чего граждане окажутся только в выигрыше, объяснила депутат.

Госдума приняла сегодня, 8 июня, в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС.

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Автор: Максим Александров
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