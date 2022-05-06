Экономист Смирнов: повышение пенсий в мае коснётся 40 миллионов россиян

Пока, к сожалению, не представляется возможным, заторомозить рост цен. Влияние на это оказывают слишком многие факторы, напряжённая геополитическая ситуация в том числе. Правительство приняло все возможные меры поддержки, поэтому к концу года, вероятно, будет лишь незначительное снижение стоимости ряда товаров. Такое мнение высказал экономист Антон Смирнов.

На самом деле все возможные меры были приняты правительством, поэтому я думаю, что к концу года мы должны увидеть незначительное снижение стоимости ряда товаров", — говорит экономист Антон Смирнов.

Эксперт пояснил в беседе с изданием "Экономика сегодня", что правительству России, депутатам и ЦБ предстоит выполнять глобальные задачи и разрабатывать алгоритмы противодействия давлению недружественных стран. При этом важно оказать поддержку гражданам.

Зарплаты части бюджетников ранее уже были повышены, теперь очередь за пенсиями. Уже в мае большую сумму получат, по самым скромным подсчетам, 40 млн человек, добавил экономист.

Он выразил уверенность в том, что власти России внимательно следят за ситуацией на внутреннем рынке и будут максимально быстро реагировать на изменения.