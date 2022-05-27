Кондратьев: ЕС выгоднее заменить топливное эмбарго РФ на таможенные пошлины

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, высокие таможенные пошлины позволят оставлять деньги от закупки российского топлива в стране-экспортёре или бюджете ЕС.

Но есть и нюанс, вероятно, за таким решением последует повышение цен на энергоносители, что ударит в конечном счёте по карману простого европейского потребителя.

Как подчеркнул эксперт, стоит учитывать и "ответ" российских компаний на подобный шаг.

"С большой вероятностью всё-таки и российские компании, и российское государство в целом не будут заинтересованы тогда в сохранении значительных поставок на европейский рынок", — пояснил Кондратьев.

Кроме того, если цены на энергоносители на фоне пошлин дадут новый виток роста, то в конечном итоге государствам не только не удастся "заработать" на пошлинах, но и есть риск "потерять в деньгах".

"Если российские компании будут сокращать поставки на Европейский рынок, то, с одной стороны, сколько-нибудь значимых пошлин собрать с них не удастся, а с другой стороны, общие цены на европейском рынке могут вырасти. Когда страны вводят какие-то ограничительные меры дополнительной пошлины, то по факту часто платит не поставщик, а конечные потребители", — резюмировал Кондратьев.

Таким образом, по словам эксперта, российских поставщиков и экономику страны в целом, подобные изменения не заденут.

Ранее Pravda.Ru цитировала предложение евродепутатов от Словакии о том, что эмбарго на российское топливо необходимо отменить, а вместо запрета ввести таможенные пошлины.