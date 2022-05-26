В ЕП предложили заменить топливное эмбарго против РФ на импортные пошлины

Депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица заявил, что необходимо рассмотреть возможность отмены полного топливного эмбарго на российские энергоносители и "заменить" запрет на импортные пошлины.

Так, по мнению европарламентария, импортные пошлины были бы более эффективны в контексте санкций против России, чем полный отказ от нефти и газа.

"Торговые запреты приводят к сокращению поставок товаров и увеличению цен, притом что прибыль от роста цен остаётся в стране-экспортёре. При введении пошлин стоимость товаров всё равно растёт, но деньги, вырученные от этого роста, остаются в стране-импортёре", — цитирует выдержку из обращения Юрзица в Европейский совет RT.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление венгерских властей о том, что в случае отказа от российских энергоносителей, страна потеряет несколько миллиардов долларов, а экономика государства "будет убита". При этом, венгры предложили не вводить полный запрет на российское топливо, а лишь "закрыть" морские поставки.