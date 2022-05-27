Экономист Беляев: при понижении ключевой ставки кредиты станут более доступными

Снижение ключевой ставки положительно скажется на процентах по кредитам и ипотеке. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

В интервью Москве 24 он отметил, что экономика работает с затруднениями, когда в стране высокая ключевая ставка. Как пояснил специалист, в такой ситуации нет достаточного доступа к кредитным ресурсам.

"При понижении ключевой ставки становятся более доступными кредиты: ипотечные, потребительские, автокредиты", — сказал Беляев.

При этом он добавил, что изменения коснутся лишь тех договоров, которые будут заключены после снижения ставки. Эксперт подчеркнул: в ближайшее время Центральный банк РФ может снизить ставку до ещё более приемлемых уровней с точки зрения кредитования и функционирования экономической системы.

Ранее сообщалось, что совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая до 11 процентов годовых.