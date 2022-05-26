Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года до 11 процентов годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
В пресс-службе ЦБ отметили, что в РФ наблюдается значительное замедление темпов роста цен. При этом ослаблению инфляционного давления способствует динамика обменного курса рубля. По данным Банка России, годовая инфляция в апреле достигла 17,8 процента, однако затем замедлилась до 17,5 процента (по оценке на 20 мая).
"Продолжается приток средств на срочные рублёвые депозиты, а кредитная активность остаётся низкой. Это ограничивает проинфляционные риски и обуславливает необходимость смягчения кредитно-денежных условий", — прокомментировали в Центробанке.
Кроме того, в пресс-службе ЦБ пояснили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, но риски для финансовой стабильности несколько снизились.
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