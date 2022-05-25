Финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью Pravda.Ru оценил решение Владимира Путина об увеличении в России прожиточного минимума и МРОТ.
Эксперт объяснил, что население обычно обращает внимание на те товары, которые наиболее быстро дорожают.
"Если просмотреть вот все эти повышения в течение года, каждый из них не соответствует темпу инфляции. Но все вместе они, в общем, инфляционное ускорение цен покрывают", — отметил Беляев.
Финансовый аналитик рассказал о зависимости инфляции от доходов россиян.
"Если ускорилась у нас инфляция, это значит, что понизились реальные доходы населения. А раз понизились реальные доходы населения, значит, снизилась и их покупательная способность, и снизился потребительский спрос. Это один из важных макроэкономических показателей", — объяснил эксперт.
Беляев подчеркнул, что решение Путина это не только гуманитарная акция.
"Это и поддержание макроэкономического механизма, чтобы та выпускаемая продукция, которая выпускается в нашей промышленности, но и по импорту закупается, встречала адекватный потребительский спрос", — пояснил аналитик.
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