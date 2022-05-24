Экономист рассказал о "разумных пределах" рубля

Укрепление рубля по отношению к доллару имеет "разумные пределы", которые видит Минэкономразвития РФ. Слишком дешёвая американская валюта может негативно отразиться на российском бюджете, объяснил в беседе с ФАН заслуженный экономист России Андрей Марголин.

Он напомнил, что экспортные контракты номинированы в валюте, поэтому при укрепляющемся рубле доходы федерального бюджета падают. В то же время дорогой рубль позволяет сдерживать инфляцию в стране. В этих условиях курс российской валюты необходимо держать в определённом коридоре, отметил профессор.

"Поэтому укрепление рубля имеет разумные пределы, вот именно они и достигнуты", — сказал Марголин.

Уже несколько месяцев курс рубля по отношению к доллару и евро показывает положительную динамику. Американская и европейская валюты опустились до отметок около 60 рублей, после чего в Минэкономразвития сообщили, что курс рубля достиг своего предельного значения.