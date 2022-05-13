Глава Независимого топливного союза: бензин в России дорожать не будет

Цены на бензин в России подниматься в ближайшем времени не будут, и не исключено, что они даже станут меньше. Об этом рассказал директор Независимого топливного союза Григорий Баженов.

"В этом нет ничего удивительного, потому что сегодня у нас оптовые котировки очень низкие. Дело в том, что экспортные поставки затруднены, скапливаются запасы, от них нужно избавляться, чтоб непрерывно поддерживать производственный процесс, и предложение на рынке растёт. Оптовые цены проседают, и есть стимул к тому, чтобы розничные цены снижались. Всё достаточно логично. Так что пока расти цены не будут — они либо останутся на прежнем уровне, либо будут снижаться", — пояснил Баженов в интервью "Радио 1".

Тем не менее долго ли цены на бензин продержатся на прежнем уровне, эксперт затруднился спрогнозировать.

Баженов отметил, что стоимость бензина снижается не во всех регионах страны, так делают только независимые участники рынка с целью привлечения клиентов на свои заправки.

Многие компании не торопятся снижать цены, потому что не понимают, что будет дальше, считает эксперт.