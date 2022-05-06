Эксперт Герасимов: "России необходимо менять экономическую модель"

России необходимо пересмотреть экономическую модель государства и развивать отечественное производство, а не заниматься "параллельным импортом". Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов комментируя Pravda. Ru сообщение Министерства финансов о том, что страна в апреле недополучила 133,1 миллиардов рублей нефтегазовых доходов.

"Меняется экономическая мировая, международная модель. И надо нашему Минфину перестраиваться. Не только Минфину, но и Министерству экономического развития, Минпромторгу", — подчеркнул он.

По словам эксперта, вина в том, что Россия недополучила часть нефтегазовых доходов в большей степени лежит на Министерстве финансов, которое скрывало свою недоработку либо неправильно выбранную стратегию.

"Я считаю, что когда идет борьба за ресурсы, держать деньги в чужих банках, это просто преступление. Они, тем не менее, так делали. Оправдывали своим более умным экономическим подходом, более знающим. Еще с нулевых годов было понятно, что (в Минфине, — Прим. ред.) занимаются определенным информационным прикрытием их неправильных действий или бездействий. Там проблема в стратегии, решении экономических вопросов и построении экономики", — отметил он.

Герасимов пояснил, для того чтобы улучшить экономические показатели, необходимо заниматься развитием своего производства, а не практиковать "параллельный импорт", как это делается в настоящее время.

"Об импортозамещении в 2014 году было заявлено как замещение импорта развитием своего производства, мысль была. А на деле заменили один импорт другим. Сейчас идет параллельный импорт. Что такое параллельный импорт? Я, допустим, предполагаю, что параллельный импорт — это опять аналог импортозамещения, а надо развивать свое производство, надо деньги вкладывать в свои предприятия. Мы получим другие доходы, а не от продажи нефти, газа, энергоресурсов", — подчеркнул он.

При этом собеседник Pravda. Ru отметил, что упор нужно сделать на развитие малого и среднего бизнеса, а большой — национализировать.

"Надо развивать малый бизнес, в конце концов, развивать его по-настоящему и средний. Большой бизнес надо национализировать, все предприятия, раз они работают неэффективно. Не может быть крупный бизнес, связанный с ресурсами, в частных руках. Вообще надо исключить этот вопрос", — резюмировал он.

Герасимов предположил, что возместить потери государства возможно, но для этого нужно кардинально поменять стратегию по экономическому развитию России.

"Минфин говорит, что закрыли доступ только к половине наших золотовалютных резервов, которые за границей. Есть еще другие резервы. Допустим, в юанях, насколько мне известно, находятся. Можно компенсировать из тех кубышек так называемых. Компенсировать возможно, но надо перестраивать экономическую модель — в этом весь выход и путь", — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в апреле 2022 года Россия недополучила 133 млрд рублей от нефтегазовых доходов.