Эксперт Ордов: консолидация банков не скажется радикально на экономике РФ

Консолидация банков ВТБ, "Открытия" и РНКБ не скажется радикальным образом на экономике России. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, комментируя Pravda.Ru слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что она не видит возможности продать "Открытие" в рынок.

По мнению Ордова, ситуация с консолидированием банков не простая как на валютном и фондовом рынках, так и с точки зрения финансовой стабильности. Однако радикальным образом, по словам Ордова, на экономике РФ это сильно навряд ли скажется.

"Поэтому здесь любые негативно развивающиеся банкротства, либо ещё какие-то потенциальные угрозы финансовой стабильности явно могут вызывать опасения у Центрального банка и у основных агентов, у которых средства могут быть в этих банках, либо их деятельность связана с этими коммерческими структурами", — сказал Ордов.

Директор Высшей школы финансов объяснил, что в период кризиса такие процессы консолидации происходят всегда. Некоторые компании, которые не выдерживают конкуренции, заинтересованы в том, чтобы объединиться с кем-то, у кого есть финансовые ресурсы для поддержания продолжения деятельности. Эксперт отметил, что стоит ожидать дальнейшей консолидации, ещё больше слияний и поглощений в финансовом секторе.

"Так что вполне естественные процессы и ничего в этом такого неординарного нет", — заявил Ордов.

Эксперт подчеркнул, что последствия консолидации могут быть самыми разными. Например, покупатель активов может интегрировать их в свой бизнес, тем самым обеспечит более высокую доходность.

"Самый негативный, чтобы у нас с вами было тоже четкое впечатление и понимание, например, Lehman Brothers в 2008 году, после банкротства которой начался полномасштабный финансовый кризис в Америке и во всем мире. Никогда не знаешь, где здесь спусковые крючки и что является предметом коммерческой", — сказал эксперт.

Ранее на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что не видит возможности продать "Открытие" в рынок.

"Мы поддержали это решение (консолидацию. — прим. ред.), исходя и следующего: вы знаете, мы готовили "Открытие" к продаже в рынок, мы работали с потенциальными инвесторами, кстати, они были. <…> Но понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка, и в этих условиях надо, на наш взгляд, разумное решение", — сказала Набиуллина.