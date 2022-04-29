EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Аналитик: ЦБ, понижая ключевую ставку, выбрал реальный сектор, а не вкладчиков

Экономика

Директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев в беседе с Pravda. Ru прокомментировал решение Центробанка РФ понизить ключевую ставку до 14% годовых. По мнению специалиста, регулятор мог остановиться на 15-16%, чтобы учесть интересы вкладчиков, однако решил поддержать реальный сектор.

Аналитик: ЦБ, понижая ключевую ставку, выбрал реальный сектор, а не вкладчиков

"Валютный рынок стабилен. Инфляция тоже под контролем. Соответственно, ЦБ в интересах поддержания экономики снизил ставку", — объяснил эксперт.

Также он отметил, что в ЦБ предположили: годовая инфляция начнёт снижаться.

"ЦБ хочет поддержать реальный сектор. Об этом говорили Мишустин (российский премьер-министр Михаил Мишустин. — Прим. ред.) и Силуанов (глава Минфина РФ Антон Силуанов. — Прим. ред.). ЦБ пошёл навстречу пожеланиям реального сектора экономики. Наш ЦБ действует очень профессионально", — заключил аналитик.

Ранее в ЦБ сообщили о снижении ключевой ставки до 14% годовых. Вместе с этим представители регулятора заявили, что в России замедлилась инфляция.

"Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки", — подчеркнули в ведомстве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы антон силуанов михаил мишустин александр разуваев
Sberbank
Новости
СВР: Польша и Штаты планируют ввести на Украину "миротворческий контингент"
Михаил Делягин: вероятность ядерной войны между Россией и США равна нулю
Эксперт назвал памятником ушедшей эпохи проект "Северный поток-2"
Гордон: "Я бы долбанул по ПМР, а именно, по 14-й российской армии"
Пользователи Instagram* из РФ затроллили Леди Гага, назвавшей россиян тупыми
Доктор Эдигер: штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств оправданы
Депутат Бурлаков попросил сбежавших из РФ звёзд "не делать из себя политологов"
Аналитик: ЦБ, понижая ключевую ставку, выбрал реальный сектор, а не вкладчиков
Норвегия решила запретить автоперевозки из РФ и закрыть порты для её судов
Чехия отказалась оплачивать рублями российский газ
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Мир. Новости мира
Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров
Общество
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Ирина Шлионская Изначальной формой общения была жестикуляция Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров Игорь Буккер Кого ненавидит Запад — Путина или Россию? Игорь Буккер
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Последние материалы
СВР: Польша и Штаты планируют ввести на Украину "миротворческий контингент"
Михаил Делягин: вероятность ядерной войны между Россией и США равна нулю
Эксперт назвал памятником ушедшей эпохи проект "Северный поток-2"
Гордон: "Я бы долбанул по ПМР, а именно, по 14-й российской армии"
Пользователи Instagram* из РФ затроллили Леди Гага, назвавшей россиян тупыми
Доктор Эдигер: штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств оправданы
Депутат Бурлаков попросил сбежавших из РФ звёзд "не делать из себя политологов"
Аналитик: ЦБ, понижая ключевую ставку, выбрал реальный сектор, а не вкладчиков
Норвегия решила запретить автоперевозки из РФ и закрыть порты для её судов
Чехия отказалась оплачивать рублями российский газ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников