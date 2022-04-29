Директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев в беседе с Pravda. Ru прокомментировал решение Центробанка РФ понизить ключевую ставку до 14% годовых. По мнению специалиста, регулятор мог остановиться на 15-16%, чтобы учесть интересы вкладчиков, однако решил поддержать реальный сектор.
"Валютный рынок стабилен. Инфляция тоже под контролем. Соответственно, ЦБ в интересах поддержания экономики снизил ставку", — объяснил эксперт.
Также он отметил, что в ЦБ предположили: годовая инфляция начнёт снижаться.
"ЦБ хочет поддержать реальный сектор. Об этом говорили Мишустин (российский премьер-министр Михаил Мишустин. — Прим. ред.) и Силуанов (глава Минфина РФ Антон Силуанов. — Прим. ред.). ЦБ пошёл навстречу пожеланиям реального сектора экономики. Наш ЦБ действует очень профессионально", — заключил аналитик.
Ранее в ЦБ сообщили о снижении ключевой ставки до 14% годовых. Вместе с этим представители регулятора заявили, что в России замедлилась инфляция.
"Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки", — подчеркнули в ведомстве.
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