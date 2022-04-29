Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14% годовых

Представители Центрального банка России сообщили, что понизили ключевую ставку до 14% годовых. Известно, что до принятия этого решения данный показатель составлял 17%.

"Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки", — объяснили в ведомстве.

По данным ЦБ на пятницу, 29 апреля, в стране замедлилась инфляция. Причинами послужили укрепление отечественной валюты и снижение активности потребителей, отметили представители регулятора.

Также в ведомстве назвали условия, которые повлияют на цены. Среди них оказались такие показатели, как:

эффективность импортозамещения,

скорость восстановления импорта сырья и комплектующих.

Как отметили в ЦБ, на экономику нашей страны всё ещё оказывают серьёзное давление.

Ранее экономист Геннадий Алпатов в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему понижение ключевой ставки ЦБ не означает восстановление экономики РФ.

"Это связано прогнозами Центробанка о снижении инфляции, а не с восстановлением экономики", — сказал специалист.