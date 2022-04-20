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Автор Светлана Нерадовская

На создание запасов газа Молдавия потратит 150 миллионов евро

Экономика

Для того, чтобы пополнить запасы природного газа за летний период, Молдавия собирается потратить 150 миллионов евро. Эту цифру озвучил во время брифинга министр инфраструктуры и вице-премьер Андрей Спыну.

На создание запасов газа Молдавия потратит 150 миллионов евро

"Мы продолжим работать, чтобы обеспечить безопасность энергетического сектора. Мы выделили 150 миллионов евро для создания запасов природного газа этим летом", — сообщил Спыну.

Он рассказал, чтобы в целях повышения энергоэффективности городской инфраструктуры — учебных, дошкольных и медицинских заведений, — молдавские власти пошли на взятие кредита в размере 200 миллионов евро.

"Молдавия будет обеспечена газом и электроэнергией, каким бы ни был результат ситуации с "Газпромом". Кроме того, хочу заверить, что мы не планируем повышать тариф на газ", — отметил Спыну.

В октябре 2021 года Молдавия и РФ договорились продлить контракт на поставки газа в страну на следующие пять лет. В "Газпроме" подчеркнули, что пошли на это, удовлетворив почти все требования молдавской стороны, принимая во внимание ситуацию, в которой находится страна. Положение Молдавии осложняется невозможностью проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз", о котором они просили российскую сторону, в свете ситуации на Украине. Поэтому власти Молдавии опасаются прекращения поставок газа Россией в мае.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия газпром молдавия
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