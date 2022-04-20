Для того, чтобы пополнить запасы природного газа за летний период, Молдавия собирается потратить 150 миллионов евро. Эту цифру озвучил во время брифинга министр инфраструктуры и вице-премьер Андрей Спыну.
"Мы продолжим работать, чтобы обеспечить безопасность энергетического сектора. Мы выделили 150 миллионов евро для создания запасов природного газа этим летом", — сообщил Спыну.
Он рассказал, чтобы в целях повышения энергоэффективности городской инфраструктуры — учебных, дошкольных и медицинских заведений, — молдавские власти пошли на взятие кредита в размере 200 миллионов евро.
"Молдавия будет обеспечена газом и электроэнергией, каким бы ни был результат ситуации с "Газпромом". Кроме того, хочу заверить, что мы не планируем повышать тариф на газ", — отметил Спыну.
В октябре 2021 года Молдавия и РФ договорились продлить контракт на поставки газа в страну на следующие пять лет. В "Газпроме" подчеркнули, что пошли на это, удовлетворив почти все требования молдавской стороны, принимая во внимание ситуацию, в которой находится страна. Положение Молдавии осложняется невозможностью проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз", о котором они просили российскую сторону, в свете ситуации на Украине. Поэтому власти Молдавии опасаются прекращения поставок газа Россией в мае.
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