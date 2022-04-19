Президент Молдавии Санду назвала георгиевскую ленту "историческим мусором"

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете использования георгиевской ленточки, а также символов Z и V. Она заявила, что не выступает против празднования Дня Победы, но место подобных символов — "в мусорном ведре истории".

"Я подписала закон, который запрещает использование в Молдавии символов, которые продвигают агрессию. Их место — в мусорном ведре истории", — заявила Санду.

Она подчеркнула, что новый закон не помешает праздновать 9 мая и призвала не отождествлять георгиевскую ленточку, а также символы Z и V с Днём Победы. По мнению молдавского президента, сегодня эти знаки ассоциируются со спецоперацией России на Украине.

Закон о запрете на изготовление, распространение и публичное использование символов спецоперации был принят парламентом Молдавии на прошлой неделе. За его нарушение гражданам грозит штраф в размере до 490 долларов, чиновникам — до 980 долларов, юридическим лицам — до 1630 долларов.