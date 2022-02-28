Молдавский аэропорт в Маркулештах станет перевалочным пунктом для оружейных грузов, направляемых странами НАТО на Украину.
Об этом со ссылкой на свои источники в окружении молдавского президента Майи Санду рассказал политолог Александр Носович в ТГ-канале "Книга Носовича".
По его словам, договоренность об использовании аэропорта для переправки оружия киевским властям была достигнута во время разговора Санду с госсекретарем США.
К слову, когда спецоперация России на Украине только началась, Молдавия сразу закрыла своё воздушное пространство, но флайтрадары засекли несколько самолётов, летящих из Румынии.
Тогда появились слухи о том, что это самолеты НАТО, перевозящие оружие для Украины. Правительство Молдавии официально эти "догадки" опровергло. И вот теперь снова тема транзита натовского оружия "всплыла". Пока комментариев из Кишинёва нет.
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