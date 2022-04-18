Мобильный оператор "Мегафон" запустил продажу восстановленных смартфонов со скидкой до 60%. Об этом сообщает сама компания.
"Продажа восстановленных смартфонов открыта в интернет-магазине "Мегафона". На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых", — говорится в сообщении оператора.
Речь идёт, прежде всего, о витринных образцах или новых смартфонах с небольшими дефектами упаковки. В компании видят большой потенциал роста в данном сегменте рынка, так как в текущем году спрос на смартфоны перераспределился в пользу не очень дорогих гаджетов.
Восстановленные телефоны доступны в онлайн-магазинах "Мегафона" пока только для жителей Москвы и Подмосковья.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.