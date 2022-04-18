"Мегафон" начал продавать восстановленные смартфоны со скидкой 60%

Мобильный оператор "Мегафон" запустил продажу восстановленных смартфонов со скидкой до 60%. Об этом сообщает сама компания.

"Продажа восстановленных смартфонов открыта в интернет-магазине "Мегафона". На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых", — говорится в сообщении оператора.

Речь идёт, прежде всего, о витринных образцах или новых смартфонах с небольшими дефектами упаковки. В компании видят большой потенциал роста в данном сегменте рынка, так как в текущем году спрос на смартфоны перераспределился в пользу не очень дорогих гаджетов.

Восстановленные телефоны доступны в онлайн-магазинах "Мегафона" пока только для жителей Москвы и Подмосковья.