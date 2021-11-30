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Сотовые операторы в РФ перестали подключать к безлимитным тарифам

Экономика

Крупные операторы сотовой связи в России больше не будут подключать новых клиентов к безлимитным пакетам интернета. Об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в статье для издания Mobile Review.

Сотовые операторы в РФ перестали подключать к безлимитным тарифам

Изменения вводятся для абонентов "Билайна", "Мегафона", МТС и Tele2. Сегодня в их тарифных планах нет возможности подключиться к неограниченному интернету.

Тем не менее запрет не распространяется на клиентов, которые уже давно пользуются услугами данных операторов.

"На моём тарифе интернет безлимитный, он остаётся действительным, но для новых подключений такой опции просто нет", — подчеркнул Муртазин.

По предварительным данным, 80% россиян каждый месяц расходуют порядка 12 Гб мобильного интернета, ещё 10% — до 20 Гб. Таким образом, многим клиентам не нужны безлимитные пакеты в условиях широкой распространённости сетей Wi-Fi.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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