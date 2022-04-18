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Автор Юлия Миленина

Аналитик Блинов: нацвалюта РФ не сможет укрепиться до 50-60 рублей за доллар

Экономика

Старший аналитик ИК "РУСС-ИНВЕСТ" Роман Блинов заявил, что национальная валюта РФ не станет укрепляться до 50-60 рублей за доллар.

Аналитик Блинов: нацвалюта РФ не сможет укрепиться до 50-60 рублей за доллар

Он напомнил в беседе с агентством "Прайм": Банк России принимает регуляторные меры для корректировки курса рубля. Тем не менее, по его словам, механизм ценообразования курса работает по своим законам, которые никто не отменял.

"Не считаю, что российский рубль будет и может укрепляться просто бесконечно к уровням, например, 60 или 50 рублей за один американский доллар", — отметил эксперт.

Аналитик также порекомендовал "не заигрываться с ценообразованием", несмотря на успешный опыт регулятора в этой сфере. Он полагает, что в данном процессе может наступить обратный эффект.

Как пояснил Блинов, рынку стоит дать шанс самостоятельно отрегулировать курс.

Ранее экономист Джамшид Адалатиян сообщил, что американская валюта потеряла лидерский статус в экономических отношениях.

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Автор: Юлия Миленина
Темы банк россии экономика россии
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