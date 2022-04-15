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Автор Усам Оздемиров

Рублю суждено стать мировой резервной валютой

Экономика

За "своеволие" в разрешении украинского кризиса Запад обрушил на Россию всё имеющееся в его арсенале санкционное оружие и постарался задушить российскую экономику глобальной блокадой. В возникшей новой реальности обычная тактика противодействия санкционному давлению делу не поможет — нужна новая модель развития.

 

Выступая в Совете Федерации, первый вице-премьер Андрей Белоусов охарактеризовал действия наших геополитических противников как попытку организовать глобальную блокаду России из четырёх колец, охватывающих финансовую, торговую, транспортную и гуманитарную сферы. Их замысел состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать её из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы.

По словам Белоусова, с учётом новой реальности необходим рост экономики, её качественное развитие и даже ставится задача стабилизировать и повысить реальные доходы граждан. Вызывает сомнение, что такие планы реалистичны в ближайшей перспективе, если только речь не идёт об игре вдолгую. Тем более что все эксперты хором выдают прогнозы о значительном падении ВВП страны и двузначных цифрах инфляции в текущем году.

Перечисляя принятые правительством меры, первый вице-премьер отметил, что создана жёсткая система антикризисного управления и сформирована "централизованная система оперативных штабов", что позволяет еженедельно корректировать оперативный план и отслеживать результативность принимаемых решений. Удалось стабилизировать финансовые рынки, предотвратить вывоз из страны продовольствия и сельхозпродукции за счёт введения ограничений и прямых запретов в дополнение к уже имеющимся.

Что можно ещё выделить? С целью поддержки производителей товаров народного потребления были обнулены ввозные пошлины на широкий круг сырьевых продуктов, включая сырьё для лёгкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства. Власти подключили механизмы льготного кредитования и субсидий для сдерживания роста цен на продукты питания. Сельскохозяйственным предприятиям в связи с весенними полевыми работами предоставят льготные кредиты в объёме до 158 млрд рублей, которые планируют увеличить ещё на 60 млрд.

Учитывая удар, нанесённый санкциями по транспортной системе страны, власти выделяют авиакомпаниям субсидии в размере 110 млрд рублей на операционную деятельность. Как отметил Андрей Белоусов, усилена финансовая поддержка предприятий реального сектора: так, расходы федерального бюджета за первый квартал выросли по отношению к прошлому году на 20%. Немаловажно также снижение финансовой, налоговой нагрузки на бизнес и существенное смягчение регуляторных правил, заключающееся в отмене всяческих проверок за исключением случаев причинения вреда жизни и здоровью.

Новая макроэкономическая реальность

 

К сожалению, показатели инфляции и экономического роста при всём желании настроиться на оптимистическую волну сбивают на грустный лад. По данным Центробанка, годовая инфляция в марте ускорилась до 16,7%. Только за месяц рост цен на все товары и услуги составил в среднем 7,5%, что является максимумом с 2000-х годов. Недавно глава Счётной палаты Алексей Кудрин дал прогноз по падению ВВП России более чем на 10%, ссылаясь на информацию из Минфина и Минэкономразвития.

В марте Центробанк представил макроэкономический прогноз, основанный на данных опроса ведущих экономистов из 18 организаций. При этом зампред ЦБ Алексей Заботкин обратил внимание на широкий разброс оценок, обусловленный "высокой неопределённостью и быстрым изменением экономической ситуации". В среднем получилось, что в 2022 году ВВП страны снизится на 8% вместо ожидавшегося роста на 2,4%, а инфляция разгонится до 20%. Если обратиться к прогнозам зарубежных организаций, то картина ещё хуже: Всемирный банк даёт цифры падения российского ВВП на уровне 11,2%, а эксперты Института международных финансов (IIF) — 15%.

В общем, прорицательниц Кассандр, пророчащих нам беды, вокруг хватает, куда полезней было бы послушать советы мудрых Несторов, если в нашей ситуации уместно ссылаться на "Илиаду" Гомера, донёсшую до наших времён печальную историю падения Трои. США и Евросоюз — совсем как те древние данайцы — ополчились против нас с санкционными пакетами наперевес и отступать не собираются. А значит, без выработки принципиально проактивной линии поведения нам в этой борьбе не выстоять.

В России возникает новая макроэкономическая реальность, которая требует от Москвы создания иной модели развития, считает ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. Резкое сокращение импорта подталкивает к тому, чтобы наша страна начала структурную перезагрузку экономики с упором на импортозамещение. Например, узким местом для всей мировой экономики стали полупроводники, которые нужны автопрому, авиации и всем технологически ёмким отраслям.

В возникшей новой макроэкономической реальности, по мнению Масленникова, недостаточно частных мер вроде точечных финансовых вливаний, нужна основательная перезагрузка условий ведения бизнеса и новые действия, направленные на преодоление структурных ограничений экономического роста. Причём данный вызов был очевиден задолго до украинских событий.

Нелепая политика ЦБ

Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ

Многие наши патриотично настроенные политики и эксперты считают проблемным звеном финансово-экономического блока правительства деятельность Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной, долгие годы реализующей на практике либеральные принципы денежно-кредитной политики. В условиях санкционной войны, переросшей в "тотальную", императивом является смена курса в работе денежных властей, которым следует отряхнуть с себя все либерально-идеалистические стереотипы.

Поднимая ставку рефинансирования до неразумно высокого уровня, руководство ЦБ фактически подыгрывает противнику и усиливает негативный эффект введённых странами НАТО санкций для российской экономики, считает академик РАН, известный экономист Сергей Глазьев. В результате перестают работать внутренние механизмы кредитования реального сектора экономики, увеличиваются расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга, стимулируется переток капитала из производственной сферы в спекулятивную и т. д.

По оценкам академика Глазьева, ущерб от введённых США и ЕС антироссийских санкций в совокупности составляет 1 триллион долларов. При этом 8-летняя стагнация российской экономики, вызванная "нелепой политикой" Банка России, привела к недопроизводству продукции почти на 50 трлн рублей. Экономист готов математически доказать, что потери нашей экономики на 80% объясняются политикой ЦБ и лишь на 20% — негативным влиянием санкций.

Сергей Глазьев предлагает реализовать политику опережающего развития экономики, опираясь на имеющийся производственный, научно-технический, ресурсный и интеллектуальный потенциал. Тогда можно было бы рассчитывать на ежегодный прирост ВВП на 5-10% при росте инвестиций на 10-15%. Конечно, это не произойдёт само собой. Прежде всего следует запустить специальный инструмент Банка России по рефинансированию уполномоченных коммерческих банков и институтов развития, кредитующих инвестиционные проекты.

Объём целевого кредитования в расчёте на этот год должен составить не менее 10 трлн рублей, которые нужны для заполнения простаивающих производственных мощностей оборотными средствами, необходимыми для наращивания выпуска импортозамещающей продукции. Ещё столько же нужно в виде инвестиций в создание и расширение производств нового технологического уклада на основе имеющегося у нас научно-технического потенциала.

И нужно проследить, чтобы наши денежные власти не сорвали исполнения указания российского президента о переводе расчётов за газ на рубли. Как считает академик Глазьев, если оно будет выполнено, то европейцы сами прибегут со своими товарами и евро на наш рынок, а рубль, наконец, будет котироваться как полноценная валюта. Надо обязать страны-экспортёры оплачивать наш импорт энергоносителей, металлов, удобрений, леса, зерна исключительно в "твёрдых" валютах: рублями, юанями, физическим золотом.

Вполне реально обеспечить стабильность рубля, если регулировать его предложение для внешнеторговых операций в соответствии с торговым и платёжным балансами. И почему бы не вернуться к модели "переводного рубля", привязанного к ресурсам России — нефти и газу, металлам, золоту, зерну? При уверенных действиях в поддержку рубля ничто бы не мешало ему стать полноценной мировой резервной валютой.

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Редактор: Людмила Черткова
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