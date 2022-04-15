Рублю суждено стать мировой резервной валютой

За "своеволие" в разрешении украинского кризиса Запад обрушил на Россию всё имеющееся в его арсенале санкционное оружие и постарался задушить российскую экономику глобальной блокадой. В возникшей новой реальности обычная тактика противодействия санкционному давлению делу не поможет — нужна новая модель развития.

Выступая в Совете Федерации, первый вице-премьер Андрей Белоусов охарактеризовал действия наших геополитических противников как попытку организовать глобальную блокаду России из четырёх колец, охватывающих финансовую, торговую, транспортную и гуманитарную сферы. Их замысел состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать её из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы.

По словам Белоусова, с учётом новой реальности необходим рост экономики, её качественное развитие и даже ставится задача стабилизировать и повысить реальные доходы граждан. Вызывает сомнение, что такие планы реалистичны в ближайшей перспективе, если только речь не идёт об игре вдолгую. Тем более что все эксперты хором выдают прогнозы о значительном падении ВВП страны и двузначных цифрах инфляции в текущем году.

Перечисляя принятые правительством меры, первый вице-премьер отметил, что создана жёсткая система антикризисного управления и сформирована "централизованная система оперативных штабов", что позволяет еженедельно корректировать оперативный план и отслеживать результативность принимаемых решений. Удалось стабилизировать финансовые рынки, предотвратить вывоз из страны продовольствия и сельхозпродукции за счёт введения ограничений и прямых запретов в дополнение к уже имеющимся.

Что можно ещё выделить? С целью поддержки производителей товаров народного потребления были обнулены ввозные пошлины на широкий круг сырьевых продуктов, включая сырьё для лёгкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства. Власти подключили механизмы льготного кредитования и субсидий для сдерживания роста цен на продукты питания. Сельскохозяйственным предприятиям в связи с весенними полевыми работами предоставят льготные кредиты в объёме до 158 млрд рублей, которые планируют увеличить ещё на 60 млрд.

Учитывая удар, нанесённый санкциями по транспортной системе страны, власти выделяют авиакомпаниям субсидии в размере 110 млрд рублей на операционную деятельность. Как отметил Андрей Белоусов, усилена финансовая поддержка предприятий реального сектора: так, расходы федерального бюджета за первый квартал выросли по отношению к прошлому году на 20%. Немаловажно также снижение финансовой, налоговой нагрузки на бизнес и существенное смягчение регуляторных правил, заключающееся в отмене всяческих проверок за исключением случаев причинения вреда жизни и здоровью.

Новая макроэкономическая реальность

К сожалению, показатели инфляции и экономического роста при всём желании настроиться на оптимистическую волну сбивают на грустный лад. По данным Центробанка, годовая инфляция в марте ускорилась до 16,7%. Только за месяц рост цен на все товары и услуги составил в среднем 7,5%, что является максимумом с 2000-х годов. Недавно глава Счётной палаты Алексей Кудрин дал прогноз по падению ВВП России более чем на 10%, ссылаясь на информацию из Минфина и Минэкономразвития.

В марте Центробанк представил макроэкономический прогноз, основанный на данных опроса ведущих экономистов из 18 организаций. При этом зампред ЦБ Алексей Заботкин обратил внимание на широкий разброс оценок, обусловленный "высокой неопределённостью и быстрым изменением экономической ситуации". В среднем получилось, что в 2022 году ВВП страны снизится на 8% вместо ожидавшегося роста на 2,4%, а инфляция разгонится до 20%. Если обратиться к прогнозам зарубежных организаций, то картина ещё хуже: Всемирный банк даёт цифры падения российского ВВП на уровне 11,2%, а эксперты Института международных финансов (IIF) — 15%.

В общем, прорицательниц Кассандр, пророчащих нам беды, вокруг хватает, куда полезней было бы послушать советы мудрых Несторов, если в нашей ситуации уместно ссылаться на "Илиаду" Гомера, донёсшую до наших времён печальную историю падения Трои. США и Евросоюз — совсем как те древние данайцы — ополчились против нас с санкционными пакетами наперевес и отступать не собираются. А значит, без выработки принципиально проактивной линии поведения нам в этой борьбе не выстоять.

В России возникает новая макроэкономическая реальность, которая требует от Москвы создания иной модели развития, считает ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. Резкое сокращение импорта подталкивает к тому, чтобы наша страна начала структурную перезагрузку экономики с упором на импортозамещение. Например, узким местом для всей мировой экономики стали полупроводники, которые нужны автопрому, авиации и всем технологически ёмким отраслям.

В возникшей новой макроэкономической реальности, по мнению Масленникова, недостаточно частных мер вроде точечных финансовых вливаний, нужна основательная перезагрузка условий ведения бизнеса и новые действия, направленные на преодоление структурных ограничений экономического роста. Причём данный вызов был очевиден задолго до украинских событий.

Нелепая политика ЦБ

Здание Центрального банка РФ

Многие наши патриотично настроенные политики и эксперты считают проблемным звеном финансово-экономического блока правительства деятельность Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной, долгие годы реализующей на практике либеральные принципы денежно-кредитной политики. В условиях санкционной войны, переросшей в "тотальную", императивом является смена курса в работе денежных властей, которым следует отряхнуть с себя все либерально-идеалистические стереотипы.

Поднимая ставку рефинансирования до неразумно высокого уровня, руководство ЦБ фактически подыгрывает противнику и усиливает негативный эффект введённых странами НАТО санкций для российской экономики, считает академик РАН, известный экономист Сергей Глазьев. В результате перестают работать внутренние механизмы кредитования реального сектора экономики, увеличиваются расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга, стимулируется переток капитала из производственной сферы в спекулятивную и т. д.

По оценкам академика Глазьева, ущерб от введённых США и ЕС антироссийских санкций в совокупности составляет 1 триллион долларов. При этом 8-летняя стагнация российской экономики, вызванная "нелепой политикой" Банка России, привела к недопроизводству продукции почти на 50 трлн рублей. Экономист готов математически доказать, что потери нашей экономики на 80% объясняются политикой ЦБ и лишь на 20% — негативным влиянием санкций.

Сергей Глазьев предлагает реализовать политику опережающего развития экономики, опираясь на имеющийся производственный, научно-технический, ресурсный и интеллектуальный потенциал. Тогда можно было бы рассчитывать на ежегодный прирост ВВП на 5-10% при росте инвестиций на 10-15%. Конечно, это не произойдёт само собой. Прежде всего следует запустить специальный инструмент Банка России по рефинансированию уполномоченных коммерческих банков и институтов развития, кредитующих инвестиционные проекты.

Объём целевого кредитования в расчёте на этот год должен составить не менее 10 трлн рублей, которые нужны для заполнения простаивающих производственных мощностей оборотными средствами, необходимыми для наращивания выпуска импортозамещающей продукции. Ещё столько же нужно в виде инвестиций в создание и расширение производств нового технологического уклада на основе имеющегося у нас научно-технического потенциала.

И нужно проследить, чтобы наши денежные власти не сорвали исполнения указания российского президента о переводе расчётов за газ на рубли. Как считает академик Глазьев, если оно будет выполнено, то европейцы сами прибегут со своими товарами и евро на наш рынок, а рубль, наконец, будет котироваться как полноценная валюта. Надо обязать страны-экспортёры оплачивать наш импорт энергоносителей, металлов, удобрений, леса, зерна исключительно в "твёрдых" валютах: рублями, юанями, физическим золотом.

Вполне реально обеспечить стабильность рубля, если регулировать его предложение для внешнеторговых операций в соответствии с торговым и платёжным балансами. И почему бы не вернуться к модели "переводного рубля", привязанного к ресурсам России — нефти и газу, металлам, золоту, зерну? При уверенных действиях в поддержку рубля ничто бы не мешало ему стать полноценной мировой резервной валютой.

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