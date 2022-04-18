Создание торгового союза с общей платёжной валютой поможет положить конец гегемонии доллара в мире, заявил экономист Джамшид Адалатиян. По его словам, чтобы американская валюта утратила статус лидера в экономических отношениях, нескольким странам необходимо учредить новое ведомство.
Так, по мнению экономиста, должен быть создан новый торговый союз между странами, которые находятся под санкциями:
"Если несколько стран, как-то Россия, Иран, Китай, другие государства, которые находятся под санкциями, смогут договориться о создании некоего подобия торгового союза и определят ту валюту, которая будет использоваться в их сделках, и этой валютой будет не доллар, тогда и доллар будет слабеть", — заявил Адалатиян в беседе с Resalat.
Как подчеркнул экономист, державы таким образом смогут "вытеснить" доллар с мировой торгово-экономической арены и сократить зависимость от валюты США.
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