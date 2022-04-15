НАСА заплатит России рублями за отправку астронавта к МКС

За американским космическим агентством продолжает числиться долг в 2 миллиарда рублей, куда входит отправка астронавта Ван Де Хая на МКС, сообщил Дмитрий Рогозин. НАСА пообещало выплатить задолженность в ближайшее время.

В плане сотрудничества с западными "партнерами" космонавтика мало отличается от нефтегазовой сферы, отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала, здесь тоже случаются задержки платежей. Сейчас Роскосмос ждёт возврата долга от американской компании Axiom, которая инициировала отправку астронавта Ван Де Хая на Международную космическую станцию.

"Они пока нам деньги за него не перевели. Приличная сумма, 2 миллиарда рублей", — уточнил Рогозин.

Он рассказал, что американская сторона оправдалась "логистическими проблемами" и возврат полной суммы долга перенесла на май. В том, что деньги будут возвращены, сомнений нет. Дмитрий Рогозин уверен, что оплату американцы произведут именно в рублях.