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Автор Денис Постольский

Рубль на орбите: "Роскосмос" отказывается от расчётов в валюте

Россия

Государственная корпорация "Роскосмос" при заключении новых контрактов переходит на расчёты в рублях, заявил её глава Дмитрий Рогозин. Об этом говорится в Telegram-канале "Роскосмоса".

Рубль на орбите: "Роскосмос" отказывается от расчётов в валюте

"Мы теперь все наши внешние контракты будем заключать исключительно в рублях по такой же схеме, как будут работать наши добывающие углеводороды компании", — сказано в сообщении.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российская госкорпорация нанесла Западу ущерб в размере 12 миллиардов долларов, когда отказалась в ответ на санкции выводить на орбиту спутники OneWeb и осуществлять поставки двигателей для ракет-носителей.

Также глава "Роскосмоса" объявил, что Россия отказывается от дальнейших поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181, которые используются в американских ракетах Atlas-5 и Antares. Также он предупредил, что санкции против космической отрасли РФ могут привести к падению Международной космической станции на территорию США или Европы.

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Автор: Денис Постольский
Темы космос роскосмос
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