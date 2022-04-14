EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Степан Худяков

Матвиенко потребовала заместить импорт гвоздей

Экономика

Большая часть гвоздей в России была произведена за рубежом, в основном — в Белоруссии и Китае. Этот факт удивил и возмутил спикера Совета Федерации и бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко.

Матвиенко потребовала заместить импорт гвоздей

По её словам, такая ситуация является немыслимой для страны, которая является одним из крупнейших поставщиков металла на мировой рынок. По мнению сенатора, это пример исключительной зависимости России от импорта в отраслях, где он, казалось бы, не нужен.

Матвиенко предложило решить проблему, немедленно начав импортозамещение в данной отрасли. По её мнению, в производстве отечественных гвоздей нужно сделать ставку на малый и средний бизнес, которые должны обеспечить потребителя необходимым.

Ранее спикер Совфеда прокомметнировала инициативу о введении внешнего управления в компаниях, уходящих с российского рынка. Она призвала не называть это национализацией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Степан Худяков
Темы валентина матвиенко
Sberbank
Новости
Клиенты Яндекс.Еды подали в суд из-за утечки данных
Эксперт по здоровью: качество зрения улучшат черника и рыба
Вассерман: задача Запада грабить, а не спонсировать Украину
Зеленский пригрозил РФ исчезновением с мировой арены навсегда
Лавров: Киев подталкивали к силовому решению в Донбассе
В России резко растёт спрос на алкогольные напитки
Медведев: если Финляндия и Швеция войдут в НАТО, то границы придётся укреплять
МИД Польши: Дуда ездил на Украину, чтобы узнать, какое оружие нужно Киеву
В МИД Индии рассказали о нарушении прав человека в США
На Новодевичьем кладбище проходят поминки по Жириновскому
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Ирина Шлионская Клонировать человека можно, но ни к чему хорошему это не приведёт Ирина Шлионская Любовь Степушова В Мариуполе на День Победы надо провести "парад побеждённых" Любовь Степушова Игорь Буккер После спецоперации на Украине мир ожидает волна терроризма Игорь Буккер
Силовые структуры
Минобороны: Российский военный корабль серьезно поврежден взрывом
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Общество
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Последние материалы
На Новодевичьем кладбище проходят поминки по Жириновскому
Симоньян о предложении Зеленского обменять Медведчука на пленных: "Надо брать"
"Крым 24" запустил программы специально для освобождённых областей Украины
Власти Фиджи конфисковали яхту Сулеймана Керимова
Марин Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом
Трамп поддержал Байдена в заявлении о "геноциде на Украине"
Премьер Саксонии Кречмер выступил против поставок тяжёлых вооружений Украине
МИД РФ сообщил о санкциях против членов Конгресса США
Штаб теробороны ДНР: в плен сдались 1350 морпехов ВСУ в Мариуполе
Матвиенко потребовала заместить импорт гвоздей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников