Матвиенко потребовала заместить импорт гвоздей

Большая часть гвоздей в России была произведена за рубежом, в основном — в Белоруссии и Китае. Этот факт удивил и возмутил спикера Совета Федерации и бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко.

По её словам, такая ситуация является немыслимой для страны, которая является одним из крупнейших поставщиков металла на мировой рынок. По мнению сенатора, это пример исключительной зависимости России от импорта в отраслях, где он, казалось бы, не нужен.

Матвиенко предложило решить проблему, немедленно начав импортозамещение в данной отрасли. По её мнению, в производстве отечественных гвоздей нужно сделать ставку на малый и средний бизнес, которые должны обеспечить потребителя необходимым.

Ранее спикер Совфеда прокомметнировала инициативу о введении внешнего управления в компаниях, уходящих с российского рынка. Она призвала не называть это национализацией.