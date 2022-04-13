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Автор Полина Кузнецова

Матвиенко опровергла национализацию имущества недружественных стран

Политика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что имущество компаний, покинувших Россию, не будет национализировано государством.

"Речи о национализации имущества иностранных компаний, уходящих из России, не идет", — приводит слова Матвиенко "РИА Новости".

Ранее государственный совет Республики Крым предложил государственной думе РФ законопроект, по которому все имущество компаний недружественных стран после их ухода из России, перейдет государству. Во владение государства могли перейти компании, земля или банковские счета.

В список недружественных стран входят страны, которые высказались против военной спецоперации на Украине и ввели санкции против России — всего 48 государств.

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Автор: Полина Кузнецова, Куратор: Олег Артюков
совет федерации валентина матвиенко
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