Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что имущество компаний, покинувших Россию, не будет национализировано государством.
"Речи о национализации имущества иностранных компаний, уходящих из России, не идет", — приводит слова Матвиенко "РИА Новости".
Ранее государственный совет Республики Крым предложил государственной думе РФ законопроект, по которому все имущество компаний недружественных стран после их ухода из России, перейдет государству. Во владение государства могли перейти компании, земля или банковские счета.
В список недружественных стран входят страны, которые высказались против военной спецоперации на Украине и ввели санкции против России — всего 48 государств.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера
Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера