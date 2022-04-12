Китай сократит закупку СПГ

Китай планирует сократить закупки сжиженного природного газа из-за растущих цен и санкций, связанных с российским газом.

Уже сейчас закупки СПГ сократились на 14%, что демонстрирует падение спроса на газ даже на внутреннем рынке. Рост цен на газ спровоцировали санкции Евросоюза против России.

Ранее ЕС запретил поставки оборудования для производства СПГ в Россию, а так как Китай не отвернулся от России и оказался на ее стороне, то в газовой отрасли санкции также ударили и по нему.

Таким образом поднимаются цены на СПГ и его закупки становятся все дороже. Снижение закупок СПГ Китаем может привести к дефициту ресурсов на электростанциях и городах.