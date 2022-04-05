Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам

Автор и ведущий шоу YouTube-канала "Деньги не спят" Василий Олейник в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения Reuters о решении Штатов запретить Москве обслуживать госдолг РФ со счетов в американских банках.

"Я допускаю, что мы фактически откажемся платить по своим внешним обязательствам. Да, это формально будет означать технический дефолт. Причины — нам не дают обслуживать свой долг. Деньги у нас есть, но нам не дают ими пользоваться. Вот и всё", — заявил специалист.

При этом он отметил, что отказ от выплат по внешним обязательствам не приведёт к негативным последствиям для нашей страны и её экономики. Штаты тоже сильно не пострадают от подобного решения, сказал эксперт.

"Потери понесут европейские банки и фонды, поскольку мы просим основную часть золотовалютных резервов, которую нам под 300 миллиардов заморозили. В США же маленькая сумма заморожена — 70 миллиардов долларов. Европа нам большую часть денег заморозила, а мы, соответственно, аналогичную величину заморозили через все биржевые активы тем же европейцам. Мы их тоже заперли на аналогичную величину", — объяснил экономист.

По его словам, в мире больше не работают привычные правила и законы. Как отметил собеседник издания, на ограничения США и Европы Россия отвечает соразмерно.

Ранее в Reuters заявили, что Вашингтон запретил осуществлять выплаты в долларах по долговым обязательствам РФ с замороженных из-за санкций счетов в американских банках. Об этом рассказал представитель Минфина США, подчеркнули в СМИ.