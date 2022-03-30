Ведущий мировой производитель чипов продолжит работу с Россией

Тайвань, крупнейший производитель чипов в мире, планирует продолжить сотрудничество с Россией, несмотря на все санкции, наложенные на нашу страну "из-за Украины".

Об этом заявил министр науки и технологий Ву Цзун-цун, выступая на заседании Законодательного комитета Тайваня по образованию и культуре.

По словам Ву, Министерство науки и технологий Тайваня (MOST) имеет 50 действующих проектов с Российским научным фондом. Большинство из них — в области науки, техники и технологического развития.

Ву также высоко оценил российскую науку и космические технологии и отметил, что двустороннее сотрудничество пошло на пользу Тайваню, поскольку он развивает свои собственные космические возможности, особенно в области малых спутников.

Тайвань является непревзойденным лидером мировой полупроводниковой промышленности. На его долю приходится 92% мировых производственных мощностей.