Япония запретила экспорт товаров роскоши в Россию

С 5 апреля Япония отказывается от экспорта предметов роскоши на российский рынок, заявил глава японского Минэкономики Коити Хагиуда. Решение является частью пакета санкций, принятого официальным Токио на фоне спецоперации ВС РФ на территории Украины.

Новая политика правительства Японии затронет в первую очередь автомибили премиальной ценовой категории — одного из существенных направлений японского экспорта в Россию. Также будут прекращены поставки драгоценностей и ювелирной продукции.

Япония уже ввела серьёзные антироссийские санкции как персонального, так и секторального характера. В первую очередь они затронули крупных бизнесменов, сотрудников госкорпораций и чиновников, включая Алексея Мордашова, Игоря Шувалова, Дмитрия Пескова и его жену Татьяну Навку.

Также заморозке подверглись активы российского Центробанка. При этом полную их конфискацию японские власти признали невозможной.