Carlsberg заявила об уходе с российского рынка

Крупнейшие международные производители пива постепенно покидают российский рынок. Сперва такое решение приняла пивоваренная компания Heineken, а затем последовали их ближайшие конкуренты – Carlsberg group, как сообщается в официальном пресс-релизе корпорации.

Как утверждает руководство компании, решение было принято на фоне спецоперации российских войск на территории Украины. Также менеджмент сослался на риск роста ценовых и логистических издержек, грозящих пивному рынку в будущем.

Carlsberg Group является владельцем пивного концерна «Балтика» - одного из крупнейших поставщиков пива на отечественных рынок. На заводах «Балтики» работает около 8500 человек. Carlsberg планирует избавиться от этого актива и прекратить поставки других своих товаров в Россию.

Carlsberg Group – третья крупнейшая пивоваренная компания в мире. Второе место занимает Heineken, первое Anheuser-Busch InBev, владеющая в России брендами «Клинское» и «Сибирская корона». Обе уже заявили об уходе с отечественного рынка.