Германия придерживает "Северный поток-2" в резерве

Власти Германии не исключают возможности запустить газопровод СП-2, уверен политолог Владимир Оленченко.

Своим видением ситуации он поделился с ФБА "Экономика сегодня".

Несмотря на усилившуюся после начала спецоперации на Украине антироссийскую политику ФРГ и угрозы отказаться от энергоресурсов из России, Минэкономики Германии заявляет о переоценке "Северного потока-2", что допускает возможность его ввода в эксплуатацию.

По мнению Оленченко, давление со стороны США не сподвигло бундестаг полностью разрывать торговые отношения с Москвой, ибо жертвовать своей экономикой ради "обслуживания интересов Вашингтона" немцы всё же не готовы.

"Американцы продолжают добиваться аннулирования "Северного потока-2”, а германские власти в лице канцлера Олафа Шольца стремятся от этого уклониться. Но аккуратно, не вступая в клинч с Америкой, — пояснил эксперт. — Сейчас для Берлина важно оставить себе место для маневра по "Северному потоку-2", поскольку там прекрасно понимают, что стабильного транзита газа через Украину гарантировать не может никто, поэтому "СП-2" может очень скоро понадобиться не только Германии, но и всему Евросоюзу".