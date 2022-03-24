В ФАС обвинили "Пятёрочку" и "Магнит" в создании ажиотажного спроса на сахар

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили дело в отношении "Пятёрочки" и "Магнита". Соответствующее решение ведомство приняло после проверки рынка сахара.

По информации службы, во время проверки по требованию граждан выяснилось: корпорации в Воронежской области хранили достаточно сахара, чтобы демонстрировать его на полках. Однако с 9 по 21 марта этого года продукт отсутствовал в торговом зале, подчеркнули представители ведомства.

"Компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос", — написали на официальном сайте ФАС.

Также в службе предупредили о возможном наказании для торговых сетей. Руководство "Пятёрочки" и "Магнита" может заплатить оборотные штрафы, отметили в ведомстве.

Ранее певица Лолита Милявская оправдала россиян, которые скупали сахар. Как подчеркнула звезда, ажиотаж в магазинах, скорее всего, произошёл по вине поставщиков товара.